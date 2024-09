Baró acusa Espot d'haver amagat informació durant el procés de Grifols

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

Les formes amb les quals es va anunciar la decisió de la majoria d'enviar a la ministra d'Economia i de Salut a parlar sobre la fallida del projecte Grifols en lloc del cap de Govern no han agradat al Partit Socialdemòcrata, que van ser els que van demanar la compareixença de Xavier Espot i es van assabentar per la premsa de la decisió.

El líder del PS, Pere Baró, ha explicat avui en roda de premsa que continuaran formulant preguntes orals i escrites a Govern si s'escau per inquirir sobre Grifols, però Baró ha explicat que amb aquest format ja s'han amagat informacions anteriorment, ja que Espot havia reiterat en nombroses ocasions que el projecte marxava bé, quan per darrere ja s'havien efectuat reunions on s'havia comentat que era molt difícil que continués, ha explicat Baró.

Sobre la decisió que parlin Marsol i Mas, Baró ha dit que "Espot s'amaga darrere de les ministres" per tal de no sortir a parlar, però que, tot i acceptar la compareixença de les ministres, "si no ens convencen les explicacions que donin, continuarem insistint amb què parli Espot".