La policia investiga altres pisos on hi ha prostitució

L’apartament a la zona del Funcicamp no és l’únic lloc on hi ha apartaments amb noies que exerceixen la prostitució. La policia té constància d’altres ubicacions similars on es fan cites d’escorts, així com algun pis que s’utilitza com a lloc perquè noies que venen de la Seu d’Urgell i també d’Andorra es trobin amb l’home que hi ha contactat.

El fenomen de la prostitució a Andorra ha crescut, encara que de manera molt discreta. Tot i això, és possible trobar anuncis en determinats portals especialitzats on les dones ofereixen els seus serveis a Andorra. No és només Encamp, també a Sant Julià de Lòria o a Andorra la Vella, en concret prop del pàrquing del Parc Central. No totes les dones s’hi dediquen amb exclusivitat, n’hi ha que ho compaginen amb una feina, de manera que s’asseguren disposar dels permisos de residència i treball i la targeta de la CASS. D’altres, però, exerceixen només la prostitució en pisos habilitats. Es van traslladant, tant per despistar les autoritats com perquè els veïns sempre acaben queixant-se al propietari i aquest rescindeix el contracte de lloguer.

La policia hi està a sobre. La gran dificultat que es troba per poder actuar és quan no hi ha cap denúncia, com passa a Encamp. L’activitat, si és exercida voluntàriament per la dona, no és punible. Molt diferent és quan algú en treu un profit econòmic i en aquest cas la policia pot actuar contra el proxeneta, ja que es considera que la dona és la víctima de determinades bandes i està forçada a tenir sexe per diners. El proxeneta s’emporta un percentatge elevat.

Hi ha hagut diverses operacions on s’ha localitzat pisos i detencions de proxenetes. A Encamp les noies feien una vida aparentment normal. Se les podia veure pel carrer passejant. Fa mesos que hi són. De fet, al carrer Mirador hi havia un apartament que va ser tancat, coincidint amb l’activitat a la zona del Funicamp. Tot fa indicar que es van traslladar, com probablement han fet ara quan s’ha conegut la seva nova ubicació.

Per contactar-hi es fan servir números de telèfon espanyols o dels seus països, i d’aquesta manera la policia no pot identificar el titular. La cita es programa normalment per WhatsApp, de manera discreta.

QUEIXES PEL SOROLL Àlex Ripoll - Andorra la Vella



Sense problemes directes, però molestos amb el xivarri que fan. Aquest va ser el consens al qual van arribar els veïns del bloc d’Encamp on s’estaria exercint la prostitució que van atendre el Diari. “Sovint s’escolten sorolls de gent que ve i va”, va explicar un home, que va afegir que, tot i no haver tingut cap mala experiència directament, es va reunir amb alguns veïns per presentar una queixa als administradors del bloc, que està destinat principalment al lloguer fix i temporal, “per veure si hi poden fer alguna cosa”, va dir.



D’altra banda, una dona va narrar com els problemes els va començar a notar al maig, quan ella tenia tres setmanes de vacances i passava més temps a casa. Llavors, va apuntar que sovint sentia “passes a altes hores de la matinada, gent entrant i sortint del pis, dutxant-se...”. A més, va teoritzar que, pels sorolls que sentia, li semblava que les noies tenien més d’un pis dins de l’edifici i que s’anaven movent entre ells. Una altra teoria de la veïna era que creia que a l’edifici només hi feien vida, però no hi exercien la prostitució, ja que “les sentia marxar a les quatre de la matinada”, suposadament a treballar a un altre lloc, va explicar. Davant de les molèsties, la veïna va presentar una queixa a la propietària del seu pis i va aprofitar que un dia es va creuar amb una de les noies pels replans de l’edifici per demanar que fessin més silenci, ja que, a banda del moviment constant durant la nit, “a vegades posaven música fins a la matinada”. Després de la conversa, la dona va apuntar que els sorolls van disminuir considerablement i que, fins i tot, avui en dia no està segura si les noies continuen al pis.



Un altre veí de l’edifici que té la seva vivenda en un replà diferent del qual estarien vivint les noies va explicar que fins al moment no ha notat cap moviment estrany ni cap soroll fora del normal des de casa seva. En part, va explicar, perquè treballa a l’hostaleria i per horaris no para gaire per casa.