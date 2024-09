Olga Gelabert serà la nova ambaixadora a Portugal

Olga Gelabert ha esta nomenada nova ambaixadora no resident d’Andorra a Portugal i el Govern en defensa la tria. Cal recordar que l’exministra de Cultura i Esports entre els anys 2015 i 2019 va estar investigada per haver trossejat una concessió pública (una reforma dels vestidors de l’Estadi Nacional) en el marc de l’operació Cautxú (el 2019).

“Tothom té dret a tenir una vida normal un cop s’hagi esvaït qualsevol mena de dubte” Guillem Casal, Portaveu del Govern

Guillem Casal, portaveu del Govern, va indicar ahir en la roda de premsa posterior al consell de ministres que l’executiu s’ha assegurat d’escollir algú que no tingui cap procediment obert: “No tenim indicis que al voltant de la senyora Gelabert hi hagi cap situació incorrecta o cap incompatibilitat.” “Tothom té dret a tenir una vida normal un cop s’hagi esvaït qualsevol dubte”, va afegir el portaveu, que va fer valdre el perfil de Gelabert per exercir la nova tasca. Com a nova ambaixadora no resident a Portugal, l’exministra residirà a Andorra, però mantindrà “un vincle estret amb aquest tercer veí”. “Tenim Portugal com un país veí, com un país amic. Tenim excel·lents relacions”, va apuntar el també ministre de Medi Ambient.

ARXIUS ACCESSIBLES

En la mateixa roda de premsa, Casal va anunciar que el Govern treballa per facilitar als ciutadans l’accés virtual als documents referents a Andorra que es trobin en arxius estrangers. El portaveu va manifestar que actualment hi ha “un gran volum documental” que tracta qüestions del Principat a l’Arxiu General de l’Administració d’Espanya (a Alcalá de Henares, amb més de 600 documents), als Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals i al Centre dels Arxius Diplomàtics de Nantes.

Segons el Govern, aquesta legislatura hauria de quedar garantida la consulta. El departament de Patrimoni Nacional manté reunions amb les autoritats competents estrangeres per arribar a un acord i poder oferir l’accés digital a través de l’Arxiu Nacional. L’objectiu és poder conèixer més “detalladament” la història del país. A la llarga, l’executiu també procurarà recuperar els documents físics.

ALTRES QÜESTIONS

Temporada d’hivern

L’executiu no preveu cap allau de temporers i utilitza la diplomàcia per oferir informació “veraç” a les persones que volen venir a treballar al país.

Carn de qualitat

Govern ha atorgat 191.000 euros en ajudes del primer i segon trimestre per als productes amb segell Carn de Qualitat Controlada i IGP Carn d’Andorra.

Zones de caça

Casal va anunciar una ampliació de la pàgina web que informa sobre les zones de caça. L’objectiu és “facilitar la convivència” entre caçadors i excursionistes.