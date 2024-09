L'oposició reitera que calen mesures "valentes i fermes" en matèria d'habitatge

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El curs polític ha arrencat amb el tema de l'habitatge com un dels principals cavalls de batalla entre les diferents formacions polítiques. Així s'ha pogut evidenciar en la primera sessió de Consell General després de les vacances parlamentàries en què aquest tema ha estat motiu de debat entre majoria i oposició. De fet, l'habitatge ha centrat el debat tant en el segon dels punts de l'ordre del dia, l'informe anual del raonador del ciutadà al Consell General corresponent al 2023 com en el nomenament de dos membres del comitè director de l'Institut Nacional de l'Habitatge. Els grups parlamentaris socialdemòcrata i de Concòrdia han aprofitat, de fet, aquests dos punts per reclamar a l'executiu mesures "valentes i fermes" per trobar una "solució duradora" a la problemàtica de la falta d'habitatge a preu assequible.