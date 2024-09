L'agost es tanca amb 304 persones en recerca de feina

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El mes d'agost es va tancar amb 304 persones a l’atur, una xifra que representa un 2,9% menys que el mes anterior, mentre que és un 4,1% menor que el mateix mes de l’any anterior (317 persones). Segons les dades fetes públiques avui per Estadística, el mes d'agost passat també hi havia 236 persones inscrites per a una millora laboral, amb una variació respecte al mes anterior del 3,1% més i un descens, del 5,2%, respecte al mateix mes de l’any anterior. Dels 304 demandants en recerca d’un lloc de treball, un 27,3% són empleats administratius; un 18,8%, tècnics i professionals de suport, i un 18,1%, treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors.

Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, ascendia a 1.495, amb una variació mensual negativa del 4,3%. Respecte al mateix mes de l’any anterior, la variació del nombre de llocs de treball oferts baixa un 15%.

Quant als demandants d’alta a final de mes, se n’ha calculat la mitjana. Durant els darrers dotze mesos és de 317 demandants en recerca i 249 en millora, que equival a unes variacions respecte al període anterior del 4,1% menys pel que fa als demandants en recerca i del 5,2% menys pels de millora. La mitjana mensual de llocs de treball oferts durant els darrers dotze mesos és de 1.758. En aquest sentit, hi ha una dismunució percentual respecte al mateix període anterior del 15%.

Segons les dades del departament de Benestar en l’últim dia del mes d’abril, 21 persones eren beneficiàries de prestacions econòmiques per desocupació involuntària. Un 42,9% se situen en el tram de 40 a 59 anys. La majoria són dones, un 61,9%. Per nacionalitat, un 76,2% són andorrans o espanyols.