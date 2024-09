El II Andorra Economic Forum AEF aposta pel networking i amplia els dies de celebració

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova edició de l’esdeveniment internacional Andorra Economic Forum AEF se celebrarà el cap de setmana del 9 i 10 de novembre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, amb el patrocini de MoraBanc. Després de l’edició de l’any passat, que va vendre totes les entrades en pocs dies i va aconseguir un impacte econòmic al país de més de 250.000 euros, l’organització presenta una nova edició amb novetats i ampliació dels dies de celebració, que passen d’un dia a tot el cap de setmana.

Enguany, aquest congrés que reuneix prop de mil assistents, principalment emprenedors nacionals i internacionals, aposta pel networking de qualitat per tal de fomentar les connexions d’alt valor afegit entre assistents. Per aquest motiu, tots els assistents comptaran amb una aplicació pròpia de l’esdeveniment on realitzar networking intel·ligent amb perfils d’interès i, per les entrades gold i diamond, se celebrarà un esdeveniment extra la tarda del divendres 8 de novembre, amb ponències exclusives a banda de les anunciades al cartell.

El programa provisional del congrés, presentat per l’organització en roda de premsa, inclou quatre taules rodones: economia digital, inversió, tecnologia i blockchain i emprenedoria. A més, compta amb ponències individuals de destacats economistes, com Juan Ramón Rallo, Iván Espinosa de los Monteros, Marcos de Quinto, Rubén Manso i Daniel Lacalle.

Aquest congrés internacional, organitzat per les empreses andorranes Abast i Racks Labs, neix amb la vocació de reunir en un únic espai veus líders en el sector economia i empresa en l’àmbit internacional. A més, l’organització vol contribuir a consolidar Andorra com un hub d’emprenedoria al sud d’Europa, donant visibilitat al Principat en trobades com aquestes, amb centenars d’emprenedors que es desplacen expressament a Andorra per assistir al congrés.

A dos mesos de la celebració de l’esdeveniment, les entrades estan pràcticament esgotades i s’espera un impacte econòmic important pel país, tant pels sectors de l’hoteleria i restauració com per les empreses patrocinadores de l’esdeveniment. En aquest sentit, la segona edició de l’Andorra Economic Forum AEF compta amb Morabanc com a principal patrocinador i també amb Paulson AM, Inversiva i Lucas Fox.

Durant les pròximes setmanes, l’organització confirmarà mitjançant el seu compte oficial d’Instagram el cartell definitiu dels ponents d’enguany, que encara no s’ha presentat, i altres novetats relacionades amb el format de l’esdeveniment.