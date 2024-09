Espot no descarta el referèndum de la UE per a la primavera del 2025

El cap de Govern, Xavier Espot, creu que, si el calendari es desenvolupa segons té previst l’executiu, la votació de l’acord d’associació es podrà celebrar la primavera de l’any vinent. “La data del referèndum dependrà de quins seran els tempos d’aprovació de l’acord. La convocatòria no dependrà, doncs, de consideracions polítiques, com s’ha especulat“, ha dit Espot aquest matí durant una visita institucional a la residència El Cedre.

“No sabem encara quan tindrem el vistiplau del Consell de la Unió Europea. No sabem si el consell considerarà l’acord mixt o no. Per tant, no sabem quan podrem signar el pacte amb la UE. To això condicionarà la convocatòria”, ha afegit el cap de Govern, que ha reiterat que el seu compromís de consultar la població és ferm.

Pel que fa a la qualitat de l’envelliment a Andorra, Espot ha fet valdre el bon estat dels serveis i les estructures que s’ocupen d’atendre la gent gran: “Això vol dir que hem assolit la perfecció? Evidentment que no. Encara podem millorar”