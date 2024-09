Detecten un intent d'estafa amb un anunci fals de Govern

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern està patint un atac de phishing a través d'un anunci fals a les xarxes socials. El missatge que suplanta l'executiu tracta sobre les pensions, i informa d'un suposat augment de les prestacions, on demana clicar a uns enllaços fraudulents. Aquests intents d'estafa i de suplantació d'identitat s'impulsen a través de la creació de perfils de poca durada, en països on és difícil accedir a la informació i sobretot anuncis patrocinats, la qual cosa dificulta el "take down" d'aquestes campanyes, informen des de Govern, que demanen no fiar-se d'aquests perfils, bloquejar i denunciar.

En la mateixa línia, la comunicadora Pati Molné ha denunciat, a través de les seves xarxes socials, un altre intent d'estafa. En aquest cas, s'utilitza el seu nom i la seva cara, juntament amb el ministre de finances Jordi Cinca, per anunciar una estafa respecte a una empresa amb la qual es pot guanyar diners de forma fàcil i ràpida.