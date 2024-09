La delegació de Catalunya a Andorra consciència dels perills dels incendis de sisena generació

Publicat per Redacció / Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Experts catalans i andorrans han debatut aquest dijous a la tarda al voltant dels incendis de sisena generació i la importància de prevenir-los amb una correcta gestió forestal, disminuint la càrrega de combustible que hi ha als boscos i potenciant l’activitat primària per tal que el territori estigui menys abandonat. Ho han fet en el marc de la taula rodona ‘Incendis de sisena generació, una amenaça compartida’, que ha organitzat la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Andorra, com a acte central de la commemoració de la Diada nacional de Catalunya. S’ha triat la temàtica dels incendis de sisena generació aprofitant que aquest estiu s’ha signat un conveni de col·laboració entre els Bombers de la Generalitat i els Bombers d’Andorra en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments. Justament, els incendis de sisena generació, provocats principalment per l’escalfament del planeta i l’abandonament dels boscos i pastures, representen un repte de primer nivell a tots dos territoris, tenint en compte la gran quantitat de massa boscosa de què disposen.

L’acte ha comptat amb la participació del cap de la Regió d’Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas; del sotsoficial responsable de la Secció Forestal del Cos de Bombers d’Andorra, Pere Pons; de l’enginyer forestal i subdirector general de Boscos de la Generalitat, Enric Vadell; i de la doctora enginyera de forest i investigadora d’Andorra Recerca Innovació, Marta Domènech. També hi havia de participar el cap del Grup de Reforç i Actuacions Forestals (GRAF) dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, però no ha pogut assistir a l’acte, ja que s’ha hagut de quedar a Catalunya a causa dels incendis declarats aquesta mateixa tarda al Priorat.

En el marc de la taula rodona, els experts han abordat qüestions relatives a com el canvi climàtic està modificant els incendis i com ens hi podem adaptar; els efectes del canvi climàtic sobre l’increment de dies amb major risc d’incendi forestal; el paper de la gestió forestal en el context del canvi global; el patiment dels boscos en el nou context i la necessitat de gestió; què és la gestió forestal sostenible i per què ha de servir; què és la successió ecològica i què té a veure amb l'adaptació dels boscos al canvi climàtic; si s'han de gestionar tots els boscos; com els canvis socioeconòmics al Pirineu han comportat canvis en el paisatge i com això afecta als incendis; o com afrontem la prevenció d’incendis al Pirineu i les mesures i actuacions que hi fem, així com les mesures d’autoprotecció.