Cap padrí en llista d'espera per entrar a la residència

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, ha comunicat aquest matí en el marc d’una visita institucional a El Cedre per celebrar la festivitat de Meritxell que actualment el comptador de persones en llista d’espera per entrar en una residència està a zero. “Tothom té un recurs assignat. Qui no té concedida una plaça pública, està en un centre sociosanitari privat esperant una vacant del sistema públic”, ha comentat Espot, que també ha remarcat la reconversió durant l’últim any de vint llits hospitalaris d’El Cedre en places de residència per a gent gran. Un altre recurs destacat pel cap de Govern ha estat el dels pisos de suport que es construiran a Sant Julià i estaran disponibles el 2028. Espot també ha avançat de manera general que l’executiu estudia altres projectes per cobrir les necessitats residencials de la gent gran com ara la construcció d’un nou centre sociosanitari a Encamp.

Pel que fa a la qualitat de l’envelliment a Andorra, el cap de Govern ha fet valdre els serveis i les estructures dedicats a l’atenció a la tercera edat: “Això vol dir que hem assolit la perfecció? Evidentment que no. Sempre es pot fer més”. En aquest sentit, Espot ha afegit que el gabinet s’esforça per revaloritzar les pensions periòdicament: “Les pensions contributives inferiors al salari mínim sempre les valoritzem per damunt de l’IPC i les pensions no contributives estan indexades al llindar econòmic de cohesió social, que és el salari mínim. I hem incrementat el salari mínim considerablement els últims anys, la qual cosa té un efecte en les pensions de solidaritat”.