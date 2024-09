La Seu demana a Andorra que no inclogui els veïns de l'Alt Urgell al cobrament de la vinyeta

Publicat per Cynthia Sans Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de la Seu ha sol·licitat al Govern del Principat d'Andorra que la taxa que estudia aplicar als vehicles estrangers que accedeixin al país, en forma de vinyeta, no afecti els veïns de la ciutat i la resta de la comarca de l'Alt Urgell. Ho va anunciar l'alcalde, Joan Barrera, durant el darrer ple, celebrat aquesta setmana, en què va considerar que “la relació històrica que tenim hauria de quedar protegida de la possible vinyeta a cobrar”. Va voler tranquil·litzar així la població després que fa algunes setmanes el país veí anunciés que estudia aplicar aquesta mesura a tots els vehicles que accedeixin de fora del Principat.

Després de les primeres alarmes entre els ciutadans de la comarca que es desplacen a treballar cada dia a Andorra, l'executiu d'aquest país va assegurar que la vinyeta no afectaria el col·lectiu de treballadors transfronterers. Manca per conèixer si la mesura també tindrà en compte els veïns que es desplacin per motius que no siguin estrictament laborals.