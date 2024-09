Olga Gelabert és nomenada nova ambaixadora d’Andorra a Portugal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Olga Gelabert ha estat nomenada pel consell de ministres com a nova ambaixadora no resident d’Andorra a la República Portuguesa. Gelabert assumeix les funcions de representant del Principat al país lusità, en substitució d’Eva Descarrega, la qual havia exercit aquest càrrec fins a finals de setembre i que ara serà l'ambaixadora a Madrid. Un cop aprovada la decisió pel Govern, el ministeri d’Afers Exteriors iniciarà els tràmits pertinents per obtenir el plàcet i poder oficialitzar la presa de possessió del càrrec.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha destacat la trajectòria d'Olga Gelabert per assumir el càrrec d'ambaixadora i ha afirmat que "té una dilatada experiència" perquè va ser consellera general entre el 2011 i el 2015 i ministra de Cultura, Joventut i Esports entre els anys 2015 i 2019. Casal ha manifestat que el Govern s'ha assegurat que els procediments judicials als que s'havia vinculat a Gelabert "estan conclosos i no tenim cap indici que hi hagi cap incompatibilitat" perquè assumeixi el càrrec d'ambaixadora. El nom de l'exministra va sortir durant la investigació del 'cas Cautxú' obert per presumptes irregularitats en la gestió de diners des de la Federació Andorrana de Futbol.

Guillem Casal ha assenyalat que el fet que Olga Gelabert hagi format part de les reunions del consell de ministres durant l'etapa com a titular de Cultura, Joventut i Esports fa que tingui coneixement per saber quins són els dossiers importants en les relacions diplomàtiques amb Portugal.