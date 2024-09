Landry Riba llança el quart disc, ‘The Meaning of Now’

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El llançament del quart disc de Landry Riba, que porta per títol The Meaning of Now, tindrà lloc l’1 d’octubre, segons va informar ahir el segell andorrà Semm Records. “Cada peça de l’àlbum ens transporta al moment precís on es va compondre i fa reviure les sensacions i els pensaments d’aquells instants. Compartir aquestes vivències amb el públic és el que esdevindrà possible durant el concert de presentació del disc, que tindrà lloc dijous 3 d’octubre a les nou de la nit a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino”, avancen des de Semm Records.

Tal com es comunica des del segell, Riba va compondre aquest disc durant el mes de gener del 2022, a Islàndia, en una residència artística situada a l’extrem oest de l’illa, al davant de Groenlàndia i als peus de la glacera de Snaeffelsness durant disset dies de foscor gairebé permanent i de tempestes incessants.