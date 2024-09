L'impost d'inversió estrangera immobiliària arriba a 6,5 milions i supera la previsió de l'any

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’impost sobre la inversió estrangera immobiliària en els primers sis mesos de vigència del gravamen ha aportat 6.536.282,31 d'euros a les arques de l'Estat. Així ho ha explicat l'executiu en una resposta parlamentària a les preguntes d'Andorra Endavant respecte a l'impost que ha estat publicada al Butlletí del Consell General. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha valorat com "satisfactòria" la xifra assolida a nivell de recaptació fiscal perquè s'ha superat ja la previsió pressupostada pel Govern per a tot l’exercici del 2024 que ascendeix a 5 milions d'euros "fixat de forma prudent", incideix l'executiu en la resposta.

Casal ha afirmat que l'aplicació d'aquest impost ha estat una mesura per desincentivar la inversió estrangera en el sector immobiliari i contribuir així a solucionar el problema de l'habitatge. I ha incidit que ara s'està desenvolupant la segona mesura amb el mateix objectiu amb el projecte de llei de creixement sostenible i d'accés a l'habitatge "que va més enllà i limita el que poden adquirir els estrangers, prohibeix les inversions en promocions immobiliàries i grava més les plusvàlues". El ministre ha rebutjat que la recaptació superior al previst pugui respondre a que els inversors estrangers hagin avançat les operacions per evitar les restriccions de la nova llei i ha defensat que fa uns mesos no hi havia cap límit en aquest sentit. Guillem Casal ha recalcat que "no s'ha tancat el cercle" per frenar la inversió immobiliària de forans "però la línia està ben marcada per tenir el nou model" i ha afegit que caldrà veure com es comporta l'economia amb la nova regulació restrictiva.

El govern especifica en la resposta parlamentària que durant aquests sis mesos de vigència de l'impost hi ha hagut 265 pagaments a compte de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària a Andorra, 189 declaracions de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària a Andorra i 69 bonificacions de l'impost. També 59 expedients de l’impost sobre inversió estrangera immobiliària a Andorra han estat arxivats per manca de compliment de les formalitats exigides o per desistiment o renúncia i 38 expedients d’inversió estrangera immobiliària han estat arxivats per manca de compliment de les formalitats exigides.