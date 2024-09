El Govern ha realitzat quatre estudis per a la regulació del CBD amb un cost total de 100.000 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern ha realitzat quatre estudis i assessoraments externs contractats pels successius governs demòcrates en relació amb la introducció del cultiu del cànnabis per a la transformació industrial i la comercialització d'actius o components derivats d’aquesta planta que es puguin destinar a la fabricació de medicaments i altres productes d’alt valor afegit, amb un cost total de 99.907,14 euros. Així ho ha afirmat Guillem Casal, ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, en resposta a una pregunta escrita de la presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner.

El primer estudi, per avaluar l’oportunitat i definir un model de cultiu del cànnabis per a la producció industrial de productes medicinals i altres productes d’alt valor afegit, encomanat a la Fundació ActuaTech, i aquesta a la vegada a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), a principis de maig del 2021, va tenir un cost de 28.000 euros. D'aquest estudi, on l'ús recreatiu del cànnabis queda totalment exclòs de l'estudi, el Govern n'ha extret que tot i la demanda actual, especialment en el sector medicinal, iniciar aquest tipus d’activitat econòmica requereix una inversió de capital important i un entorn socioeconòmic estable. Per aquest motiu, es considera que Andorra ofereix tota una sèrie de característiques que li donen un avantatge competitiu respecte a altres països i que això propiciaria que el Principat fos capdavanter en la recerca agrigenòmica i, en una segona fase, en l’àmbit de l’extracció

i purificació de compostos amb la potencialitat de crear un 'hub' industrial i de coneixement del cultiu de cànnabis a escala europea.

En base a aquest estudi, el Govern va adjudicar a la societat mercantil Roca Junyent SLP els treballs per redactar un projecte de llei específic, per un valor de 50.469,02 euros. El treball va culminar amb la redacció de la proposta de text articulat de la Llei que reguli la utilització del cànnabis a Andorra que es va compartir amb els diferents ministeris i

departaments per avaluació.

En data 18 de maig del 2022 el Govern va aprovar la contractació dels serveis de la societat mercantil Clark Hill PLC, situada a l’estat de Colorado dels Estats Units d’Amèrica, per poder comptar amb el seu assessorament per elaborar un marc legislatiu per regular la producció, la transformació i la posterior comercialització de components derivats

del cànnabis. Aquesta contractació va costar 7.938,12 euros. En les reunions dutes a terme, també hi va participar l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra (APRA), favorable a la introducció d'aquest cultiu, institint però, que el desenvolupament d’aquest sector ha de repercutir de forma directa en benefici del sector primari.

En aquell moment, en plena negociació per l'acord d'associació, Govern i APRA acorden treballar de forma conjunta per poder buscar la fórmula jurídica que permeti incorporar el marc legislatiu respecte la regulació del CBD amb les normes de lliure mercat i competència previstes a l’Acord d’Associació amb la UE. A l’efecte de poder dur a terme l’estudi d’aquesta fórmula jurídica el Govern i l’APRA es posen d’acord i el desembre del 2023 es contracten conjuntament els serveis de la consultoria Crowe Andorra, per un valor de 13.500 euros.

En aquests moments aquests treballs encara es troben en curs de desenvolupament amb vista a poder concretar la fórmula jurídica que ha de permetre aquesta participació directa del sector primari en la introducció del cultiu del cànnabis i la seva posterior transformació

industrial i comercialització d’actius que puguin ser destinats a la producció de medicaments i altres productes industrials d’alt valor afegit. Govern preveu que al llarg d’aquest any s’hagi pogut trobar la fórmula o vehicle jurídic que permeti encaixar aquesta participació del sector primari, de manera que sigui compatible amb la normativa que regula el lliure establiment d’empreses i capitals d’acord amb el que es preveu en l’Acord d’associació entre Andorra i la UE.