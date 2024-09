Govern aporta cinc milions als pisos per a gent gran de Sant Julià

Publicat per Víctor González Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern aportarà cinc milions per construir l'edifici de pisos de lloguer a preu assequible per a majors de 65 anys i serà patró de la fundació Laurus, encarregada de la gestió del projecte. Aquests són els punts més importants del memoràndum d'entesa que l'executiu i el comú lauredià han signat avui al migdia a la sala d'actes de casa comuna. Per la seva part, el comú de Sant Julià hi destinarà tres milions, que amb els sis milions provinents dels fons privats permetran tirar endavant la iniciativa. La previsió del cònsol major, Cerni Cairat, és que l'edifici, d'una cinquantena de pisos, es comenci a bastir durant el primer semestre de l'any que ve i que els treballs s'allarguin tres anys i mig.