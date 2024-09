Entitats i veïns s’enfronten pel centre de salut mental

L’Associació per la Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA) i Projecte Vida consideren que el malestar dels veïns de l’edifici Ròdol d’Escaldes-Engordany pel trasllat de les consultes externes de salut mental al bloc es deu a una manca d’informació que genera suposicions equivocades. Aquesta falta d’informació, a més, contribueix, diuen, a l’estigmatització del col·lectiu. En aquest sentit, les dues entitats lamenten l’assenyalament dels trastorns mentals i les conductes addictives.

“Falta molta divulgació. Les persones amb un trastorn d’addicció són malalts” Eva Tenorio, Presidenta de Projecte Vida

Els residents al Ròdol –24 veïns– transmeten inquietud per la coincidència física amb els pacients que suposarà el trasllat de les consultes a l’edifici. Aquesta coincidència es donarà principalment al vestíbul i la primera planta, en la qual s’instal·larà la zona ambulatòria de tractament de salut mental d’infants i joves. Les consultes haurien d’estar actives i disponibles a l’inici de l’any vinent. Una altra entrada de l’edifici que no és utilitzada pels veïns servirà d’accés a les consultes d’adults i a la unitat de conductes addictives (UCA).

“Les consultes de salut mental són un mecanisme de país fonamental” Sandra Cano, Presidenta de l'ADJRA

Eva Tenorio, presidenta de Projecte Vida, sosté que “el problema de l’estigmatització dels trastorns mentals i les conductes addictives existeix, i existeix perquè hi ha una manca d’informació”. Tenorio apunta que es té una mala concepció del col·lectiu: “Es creu que les persones amb un trastorn addictiu són perilloses, conflictives, volubles. Falta moltíssima divulgació. Per això són tan importants les campanyes contra l’estigma. Les persones amb un trastorn d’addicció són malalts.” El pas del temps, creu, pot atenuar el malestar dels veïns: “Una vegada les consultes estiguin actives aquesta por se’ls traurà. És una alarma inicial deguda a la falta d’informació.” “Qualsevol persona pot patir un trastorn addictiu. No és una qüestió d’educació o de classe social”, expressa la presidenta de Projecte Vida, i planteja un dubte: “Hauríem de saber si aquests veïns tindrien el mateix problema en el cas que s’instal·lés una clínica d’estètica a l’edifici.”

“A final d’aquesta setmana o principi de la vinent ens reunirem amb els veïns [del Ròdol]” Helena Mas, Ministra de Salut

Sandra Cano, presidenta de l’ADJRA, afirma que les consultes d’atenció a la salut mental són “un mecanisme de país fonamental” perquè tots podem “necessitar passar-hi en un moment o un altre”. “O, si no nosaltres, un fill o company.” Cano coincideix amb Tenorio en la falta d’informació que hi ha hagut envers els veïns i la societat en general a l’hora d’explicar què és un trastorn mental: “No són malalties contagioses ni perilloses.” “De fet”, la presidenta de l’ADJRA continua, “cal tractar-les perquè no es converteixin en una situació irreconduïble”. “La manca d’informació sí que és contagiosa”, rebla Cano.

Preguntada ahir per la comunicació entre el ministeri, el SAAS i la comunitat de veïns, la titular de Salut del Govern, Helena Mas, va anunciar una reunió entre les parts “a final d’aquesta setmana o principi de la vinent”. Mas va admetre que “potser s’ha faltat a la voluntat de ser transparents”. Ara bé, la ministra també va expressar “sorpresa” davant la reacció de la comunitat de veïns: “Ens ha estat difícil preveure el seu malestar. Ja vam indicar que aquestes consultes anirien als voltants de l’hospital.”