Els turistes catalans omplen les zones comercials del país en la Diada de Catalunya. Moltes persones han aprofitat aquest dia de festa a la comunitat autònoma per venir al Principat a fer turisme, un dels punts amb més afluència de turistes ha estat el centre d'Andorra la Vella. Segons les dades del servei de mobilitat més de 3.000 vehicles espanyols haurien entrat al país, d'aquests un 96% ho han fet per l'entrada hispanoandorrana, l'entrada d'aquests s'ha pogut observar durant el matí a diferents punts de la xarxa viària com l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella.