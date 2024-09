Una discussió entre turistes a l'avinguda Carlemany ha obligat a mobilitzar la policia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una discussió entre turistes aquesta tarda a l'avinguda Carlemany, ha obligat a mobilitzar una patrulla a Escaldes. La policia ha rebut l'avís a les 15.51 hores, quan l'han informat que un grup de turistes s'estaven barallant a l'avinguda. La discussió no ha anat més enllà d'algunes empentes i paraules, i els implicats no han volgut posar cap denúncia.

Alteració de l'ordre públic a la Baixada del Molí

Aquesta tarda hi ha hagut un altre discussió, aquesta entre dos conductors, a la Baixada del Molí de la capital. La policia ha rebut l'avís a les 16.03 hores de la tarda i ha mobilitzat una patrulla. La baralla no ha sobrepassat les paraules i els conductors implicats han decidit no interposar denúncia.