La direcció del SAAS té dedicació exclusiva i no cobra hores extres

La ministra de Salut, Helena Mas, exposa en la resposta escrita a una pregunta parlamentària de la consellera general d’Andorra Endavant Noemí Amador que la directora general del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Meritxell Cosan, i el director assistencial, Marcos Gutiérrez, tenen dedicació exclusiva i que no perceben remuneració complementària per les hores extraordinàries que puguin fer. Tampoc ho fan el director econòmic, Lluís Buendia, i la directora d’infermeria, Laura Bernada. La parlamentària sol·licitava a la pregunta el detall de l’organigrama de càrrecs de responsabilitat del SAAS, amb els noms de qui ocupa cada funció –que se li adjunta– i, en segon terme, si els càrrecs de la parapública tenen dret a tenir una consulta externa, si alguns ocupen diferents càrrecs directius i el salari base i els complements que perceben. Els sous no s’inclouen a la resposta, que indica a la parlamentària que pot consultar al ministeri la graella salarial del personal.