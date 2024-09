Cultura treballa per recuperar documents sobre Andorra d'arxius estrangers

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha remarcat que la recuperació de la documentació sobre Andorra o produïda per institucions andorranes que es troba en arxius a l’estranger és una de les línies de treball del ministeri de Cultura en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del gabinet. I ha explicat que la primera feina és poder documentar tots aquests arxius i establir les relacions institucionals necessàries per a disposar de còpies digitals a l’Arxiu Nacional d’aquesta documentació, per tal de centralitzar la recerca de tota la informació existent sobre el Principat.

Casal ha indicat que s'ha de negociar amb cada autoritat competent per disposar dels documents que fan referència a Andorra i que tota la documentació que sigui consultable estigui disponible des del Principat. I ha fixat aquesta legislatura com el termini previst per aconseguir la recuperació de documents. Les tasques s’estan fent a través de l’Arxiu Nacional, el qual centra la tasca de recuperació de fons de les institucions andorranes ubicats als arxius francesos, i també dels documents que fan referència a Andorra i que es troben a l’Arxiu General de l’Administració d’Espanya, situat a Alcalá de Henares, el qual disposa d’un gran volum documental amb més de 600 unitats sobre Andorra, produïda i rebuda pel ministeri d’Afers Exteriors espanyol.

El ministre ha explicat que en molts casos no es pot tractar de recuperar físicament els documents perquè no són propietat d'Andorra, com molts dels que hi ha al ministeri d'Exteriors espanyol. I ha ressaltat que s'haurà de negociar perquè tornin al país els que sí són d'institucions andorranes que existien abans, com les vegueries, que estan sota custòdia de les autoritats veïnes. Guillem Casal ha assenyalat que el primer estadi és que es puguin consultar i després la recuperació i ha afirmat que hi ha converses amb les autoritats de la Santa Seu per poder tenir accés a documents de la vegueria episcopal. En el cas de la vegueria francesa es tracta de la documentació que es conserva al departament dels Pirineus Orientals a Perpinyà.

El portaveu del Govern ha xifrat en més d'un miler els documents que es podrien consultar quan conclogui la negociació amb les autoritats veïnes, amb les quals s'haurà d'acordar qui asssumeix el cost dels fons que no estiguin digitalitzats.