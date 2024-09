Concòrdia vol limitar el mandat del titular del registre d’entitats religioses

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Concòrdia ha presentat cinc esmenes de modificació al projecte de llei qualificada del registre d’entitats religioses, una de les quals per limitar la durada del mandat de la persona responsable del registre a dos anys renovables. Alhora, afegeix un seguit de motius pels quals la persona que ocupi el càrrec podrà ser destituïda, com ara no complir degudament amb les funcions assignades. La formació també proposa acotar la definició del que es considera una “entitat religiosa”, simplificant-la i precisant l’origen: si ha estat creada o instituïda per una església, confessió o comunitat religiosa.