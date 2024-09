Campanya de la coordinadora de l'habitatge per contactar amb afectats d'abusos

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La coordinadora de l'habitatge ha iniciat una campanya per contactar amb persones que hagin estat afectades per alguna trampa o abús en el lloguer, o tinguin problemes per pagar-lo. La plataforma ha obert una enquesta en línia, perquè els afectats puguin explicar el seu cas de manera anònima. El cartell de l'enquesta, juntament amb la primera assemblea que tindrà lloc el 19 de setembre a les 19 hores, ha estat publicada a diverses parades d'autobús i a través de les seves xarxes socials.