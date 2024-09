Anàlisi dels contactes amb els bancs centrals de França i Espanya

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’estat de les converses amb el Banc de França i el Banc d’Espanya amb relació a l’accés de la banca andorrana als mecanismes de liquiditat és un dels punts destacats de la nova trobada dels membres del pacte d’estat per a un acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. La cita és el pròxim dia 18 i és la primera després de l’aturada estiuenca. Espot es va reunir amb el governador del Banc de França, François Villeroy de Galhau, per tractar la implementació del protocol financer. Cal recordar que Andorra ha demanat que el Banc de França sigui el seu prestador d’última instància, una petició que no ha rebut resposta encara i que també s’ha plantejat al Banc d’Espanya.