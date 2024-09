Ajut de 191.000 euros per al foment de productes de carn de qualitat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, el pagament de l’ajut corresponent al primer i segon trimestre de l’exercici 2024, en concepte de foment dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris que es comercialitzen sota el segell de ‘Carn de Qualitat controlada i Carn d’Andorra IGP’. L’ajut ha estat per a Ramaders d’Andorra SA per un import total de 191.319,65 euros per al període de producció esmentat, 99.433,15 euros per al primer trimestre i 91.886,50 euros per al segon.

La xifra econòmica atorgada enguany és un 18,4% més elevada que la de l’any passat per al mateix període. És així gràcies a l’aprovació del Govern, fa uns mesos, de l’actualització dels barems per a l’atorgament de subvencions al sector ramader, que té com a objectiu acompanyar-los i garantir la màxima qualitat del producte de proximitat, així com estimular-ne la productivitat.

Ramaders d'Andorra és l’única societat autoritzada pel Departament d’Agricultura i Ramaderia a utilitzar el segell oficial de control i garantia ‘Carn de Qualitat controlada d'Andorra’ i el segell de la carn que es comercialitza sota la ‘IGP Carn d’Andorra’. Aquest segell permet la comercialització de les carns i productes que s’obtenen dels animals de renda que es crien i s’engreixen per part de les explotacions ramaderes dels país, d’acord amb els procediments de producció i control que estan establerts en el marc normatiu que regula els règims de producció de les carns que es comercialitzen sota aquests distintius i que garanteixen un procés diferenciat de producció de qualitat superior.

Medi Ambient millora el portal web sobre les zones de caça i pesca

Medi Ambient millora l'eina digital que dona informació sobre les zones de muntanya en les que es pot caçar i les zones que estan restringides a l'activitat humana per millorar la convivència entre les persones que practiquen la caça o la pesca i les persones que van a la muntanya. Aquest portal web, que va ser inaugurat l'any passat pel Govern, ha donat una passa més i ha ampliat la informació disponible amb una nova versió actualitzada que incorpora informació relacionada amb la pesca.

El geoportal compta amb un mapa interactiu sobre la caça, el ja existent l’any passat, i s’amplia també amb un mapa d’Andorra on es localitzen totes les zones on es permet o prohibeix l’activitat de la pesca. Així mateix, la nova web també disposa d’informació addicional en matèria de caça i pesca a més d’un enllaç a la Seu Electrònica per efectuar els tràmits vinculats amb aquestes activitats i també per poder obtenir llicències turístiques.

L'objectiu d'aquesta actualització és informar i ajudar a les persones caçadores i pescadores perquè es puguin ubicar sobre el terreny amb relació a les zones on es permet o prohibeix l’activitat de forma àgil i ràpida. Per l’altra, s’ofereix més seguretat a les persones que volen anar a la muntanya en època de caça o pesca. A més, el mapa també aporta informació de la situació dels refugis de muntanya i dels principals camins. El nou mapa es fa públic pocs dies abans de l’inici de la setmana de caça l’isard, que se celebrarà del 15 al 22 de setembre.