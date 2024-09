Un turista agredeix la seva parella en un aparcament del Pas de la Casa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un turista va ser detingut després d’agredir la seva parella al Pas de la Casa. La policia va arrestar l’home, de 37 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física. Els fets es van dur a terme dissabte al matí, quan la parella es trobava en un aparcament públic al Pas de la Casa. En aquest cas va ser el servei de circulació qui va donar l’avís de l’agressió.

D’altra banda, la policia va detenir dos homes de 42 i 53 anys, a Escaldes, com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral després d’iniciar una baralla. Els fets es van produir la setmana passada i, segons va determinar la investigació policial, l’home de 53 anys hauria anat a reclamar-li un deute d’uns 50 euros al de 42 anys. En aquest moment, hauria començat la batussa en què l’individu de 53 anys hauria estat el principal agressor.

Un altre home resident de 37 anys va ser detingut a Escaldes-Engordany per portar 1,8 grams de cocaïna. La policia va dur a terme l’arrest per un delicte contra la salut pública. El cos de seguretat va detenir dos homes més a la frontera del riu Runer per intentar entrar al Principat amb diversos estupefaents.

Respecte a delictes contra la seguretat viària, la policia va detenir quatre persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Els infractors tenen entre 31 i 48 anys i van estar controlats amb taxes de 0,90 a 1,12 grams d’alcohol per litre de sang, segons va apuntar la policia.