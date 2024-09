Salut posa en marxa la Línia Verda per prevenir conductes suïcides

El ministeri de Salut ha presentat aquesta tarda la Línia Verda, el servei d’atenció telefònic que permet –des d’avui mateix– atendre individualment les persones amb tota mena de malestar vital. La presentació de Línia Verda s’ha fet en el marc de la signatura del conveni de col·laboració entre el ministeri i la Fundació Ajuda i Esperança, presidida per Esperança Esteve. Salut ha treballat i materialitzat aquest nou servei amb l’ajuda d’aquesta fundació catalana especialitzada, que és la que assumirà la tasca d’atenció telefònica a través del número 177. La ministra de Salut ha volgut fer èmfasi en l’amplitud de la cobertura oferta: la Línia Verda no solament està pensada per atendre situacions de risc vinculades a ideacions suïcides, sinó que també poden buscar ajuda els ciutadans que senten un malestar emocional creixent.

Mas també ha remarcat que el servei compta amb voluntaris formats en la matèria (psicòlegs, terapeutes emocionals...) i que tots ells coneixen els serveis que ofereix el sistema de salut andorrà per poder derivar correctament els casos atesos. El cost de la Línia Verda és de 5.000 euros mensuals, ja que s’ha contractat una entitat privada –la Fundació Ajuda i Esperança– per poder oferir el servei.