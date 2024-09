Observació de papallones al llac d'Engolasters

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

FEDA Cultura i Andorra Recerca i Innovació (AR+I) han organitzat una observació de papallones aquest dissabte. L'activitat vol acostar part de la biodiversitat d'Andorra als seus residents i serà a les 10.30 hores a l'entorn del llac d'Engolasters i ben a prop del Camí hidroelèctric, un espai privilegiat que permet fusionar el patrimoni natural, històric i industrial del país, destaquen des de FEDA.

L'activitat està relacionada amb l'exposició temporal que actualment hi ha al MW Museu de l'Electricitat, 'La Sisena extinció' del fotògraf Alain Ernoult, indiquen els organitzadors. I destaquen que la biodiversitat exerceix de fil conductor entre l'exposició fotogràfica, que mostra diferents espècies animals, en el seu hàbitat, i que es troben en risc d'extinció a causa de l'activitat humana, i les papallones, que són una de les baules més fràgils de la cadena animal.

L'observació és gratuïta i anirà guiada per investigadors d'Andorra Recerca + Innovació que explicaran diversos aspectes del cicle de vida d'aquests insectes i com es preparen per afrontar els mesos de fred. Així mateix, donaran a conèixer quins factors les afavoreixen i com tenir més recursos per si algú a casa seva vol tenir l'oportunitat de crear un "jardí de papallones". Les places d'assistència són limitades i cal fer reserva contactant amb FEDA Cultura pels canals habituals per reservar la seva plaça: el telèfon +376 739 111 o al correu electrònic fedacultura@feda.ad.