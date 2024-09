Obres per estabilitzar un talús a la rotonda d'Aixovall

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els tècnics de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) han treballat per estabilitzar un talús de la General 1, a l'alçada de la rotonda d'Aixovall, després de detectar una zona inestable en la revisió de talussos. Les tasques han consistit en la retirada d'un bloc d'1 metre cúbic, que s'ha tret per seguretat, i la zona ha quedat estabilitzada amb ajuda d'empreses especialitzades, segons informa el COEX.

Els treballs han obligat a tallar un carril de la circulació en sentit nord al costat de la rotonda durant aquest matí i hi ha hagut un tall total de la via puntual d'uns minuts. Des de Mobilitat s'ha destacat que les obres són necessàries per garantir la seguretat de la zona i no es poden fer de nit per motius de seguretat dels treballadors.

Treballs per retirar un talús inestable a la rotonda d'AixovallCOEX

Les restriccions de trànsit s'han organitzat amb l'ajuda de la policia, el servei de circulació del comú de Sant Julià i Mobilitat, segons assenyala el COEX.