Notícia falsa suplantant al Diari d'Andorra sobre una demanda a Bartumeu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una notícia sobre una demanda contra Jaume Bartumeu que es presenta com una publicació del Diari d'Andorra està circulant per les xarxes socials. Es tracta d'una manipulació que agafa la imatge del Diari d'Andorra per donar veracitat al muntatge que s'ha fet amb un contingut fals. El text està escrit en castellà i fa referència a una demanda que "el Banco Central de Andorra" hauria presentat contra l'excap de Govern per unes declaracions que hauria fet en una entrevista a Diari TV.

Tot el contingut de la falsa notícia és una invenció i en cap cas correspon a cap informació publicada pel Diari d'Andorra ni s'ajusta a declaracions fetes per Bartumeu a Diari TV.