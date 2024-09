Més llengua i matemàtiques a les aules de l’Escola andorrana

El curs escolar es va iniciar ahir per a l’alumnat de maternal, primera ensenyança i el primer cicle de segona ensenyança a totes les escoles i centres educatius del país. També va començar per als alumnes de batxillerat i de formació professional, mentre que avui començarà el curs l’alumnat del segon cicle de segona ensenyança de l’Escola andorrana. Un dels objectius principals serà revertir la tendència negativa dels alumnes envers matèries com ara la resolució de problemes, la llengua o la comprensió lectora. Ho va explicar el ministre de Relacions Institucionals i Educació, Ladislau Baró, davant de l’escola andorrana de Santa Coloma, on es va referir al pla de millora anunciat el mes de juny passat com un dels pilars del curs vigent per corregir la situació.

El nou pla pretén “reforçar aquests àmbits –la llengua, la comprensió lectora i la resolució de problemes–, posant èmfasi en els currículums, és a dir, incrementant les hores lectives dedicades a aquestes matèries, mentre que al mateix temps es donarà importància a la didàctica, millorant la formació del professorat per impartir aquestes assignatures”, va explicar Baró. La decisió va orientada a invertir els resultats que l’informe PISA del 2022 va publicar, en què situava l’Escola andorrana per sota de la mitjana europea en els aspectes que es reforçaran enguany. Pel que fa a la lectura, Andorra estava a només nou punts de la mitjana –476 a 467–. Amb les matemàtiques, la diferència va ser de 22 punts –472 a 450–. Finalment, la distància més llunyana es va donar en les ciències, de 484 a 459.

L’increment d’hores en alguns aspectes concrets no comportarà la reducció de temps lectiu en altres matèries. Tot i que “el temps no és infinit”, Baró va explicar que tots els aspectes que es volen reforçar es poden integrar dins del calendari gràcies a “l’ensenyament competencial, que permet flexibilitat a l’hora d’introduir formació nova en diferents àmbits”, va aclarir Baró.

Un altre repte per al ministeri serà buscar l’equilibri entre les tecnologies i els suports tradicionals. Baró va explicar que estan estudiant l’impacte de l’estudi sobre l’ús de les tecnologies a les aules que es va iniciar a principi d’any, però que en cap cas “s’erradicaran les pantalles perquè seria com tancar els ulls al món”. La solució serà evitar que hi hagi un monopoli exclusiu de les tecnologies, que es compaginaran amb els suports tradicionals com el paper. “Pensem que un ús racional i no únicament dirigit a les tecnologies ens pot donar molt marge”, va dir Baró, que va afegir que no és un repte fàcil, ja que “la problemàtica se’n va més enllà de les hores lectives i té impacte en l’ús de la tecnologia que facin els nens a casa”.

El nou curs escolar va començar amb un total d’11.352 alumnes als centres educatius del país, quatre estudiants menys que l’any passat (-0,04%), tal com va informar Baró. Per sistemes educatius; a l’Escola andorrana s’han matriculat 4.653 alumnes; el segon sistema per nombre d’alumnes és el francès, amb 3.379; el podi el tanca l’espanyol, amb 3.060 nens, i en quart lloc, el sistema britànic (260).

CONSOLIDACIÓ D'ENTRE 15 I 20 PLACES OCUPADES PER INTERINS El ministre d’Educació va anunciar que aquest any es convocaran els edictes per consolidar “entre quinze i vint places” actualment ocupades per docents interins que ja es consideren estructurals al sistema educatiu andorrà. Les places serviran per cobrir llocs de professor de català i de ciències socials de segona ensenyança. Amb aquests nous llocs l’objectiu és donar resposta a la demanda del col·lectiu i el ministeri es va posar com a repte consolidar més places al llarg de la legislatura, per tal de reduir l’interinatge estructural, segons va explicar el titular d’Educació.



Baró també va abordar la problemàtica de les baixes no cobertes. El ministre va comentar que s’han iniciat contactes amb centres educatius dels països veïns per buscar si hi pot haver mobilitat entre docents d’un territori a un altre, però “el problema afegit de la llei del català i la dificultat de l’habitatge al país fan que la situació sigui complexa, però amb una bona borsa d’interinatge podrem fer front a aquest repte”, va afirmar Baró.



Sobre els menors no reagrupats, Baró va recordar que per llei s’ha d’escolaritzar tothom i que “el que no es pot fer és esperar que l’àmbit de l’educació sigui el que resolgui les contradiccions en matèria de creixement”.