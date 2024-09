L'obra 'Pièce a Pièce' de David Aguilar arriba a les escoles de Ginebra

Publicat per Redacció / Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La missió permanent d'Andorra a Ginebra ha portat l'obra 'Pièce a Pièce' de David Aguilar, o més conegut com a 'Hand Solo', a les escoles de Ginebra. Segons ha publicat la missió a la xarxa social X, estan molt orgullosos de poder col·laborar amb World Intellectual Property Organization per apropar a les escoles un missatge d'esperança i resiliència per a tots a través de la història de superació d'Aguilar. Hand Solo també ha volgut mostrar a les seves xarxes socials l'experiència que ha viscut a Suïssa, assegurant que estava molt orgullós de poder compartir la seva història.