L’autor de l’apunyalament té antecedents al seu país

Verificat per

Verificat per

Publicat per

El turista que dissabte passat va agredir amb una navalla la parella en un hotel del carrer Ciutat de Valls (Andorra la Vella) té antecedents per violència de gènere al país d’origen, Espanya. L’home, de 26 anys, va cometre l’agressió davant la filla menor de la víctima, una nena de quatre anys que va presenciar tots els fets, segons va informar ahir la policia. El cos d’ordre va exposar que va apunyalar la dona amb una navalla de fulla llarga (9,5 centímetres) mentre l’amenaçava de mort. Prèviament, segons va indicar la policia en un comunicat, també l’hauria colpejat violentament.

Dissabte, el cos de seguretat va ser alertat des de l’establiment on s’allotjaven l’agressor i la víctima, ja que es van sentir “crits i cops provinents d’una de les habitacions”, va explicar el servei d’ordre. Els agents que van traslladar-se a l’hotel van trobar la dona amb “diversos talls profunds per tot el cos”. La dona va haver de ser traslladada d’urgència a l’hospital de Meritxell per la gravetat de les ferides i posteriorment va ser enviada a un centre sanitari de València.

L’home està acusat d’un delicte contra la vida humana i d’un delicte contra la llibertat per l’agressió a la parella. També se li atribueixen, però, delictes contra la funció pública i contra l’honor per resistir-se amb agressivitat a la detenció i insultar els agents que van intervenir-hi.