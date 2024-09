Una internet més segura per als menors

Publicat per Agències Andorra la VElla Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom, conjuntament amb Unicef Andorra i diversos ministeris, van presentar ahir la segona campanya de l’any per a la protecció d’internet per als menors d’edat. Anomenada Internet protegit, es va dividir en dos serveis per poder garantir la màxima seguretat dels joves als dispositius electrònics i evitar així que estiguin exposats a contingut no desitjat: un està especialitzat en la protecció de contingut a les pàgines web quan s’utilitzi el 3G, 4G o 5G, i l’altre està enfocat a la llar, on els pares podran activar i desactivar des de l’aplicació la protecció de tots els dispositius connectats a la xarxa. Segons va esmentar el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, les pàgines protegides seran aquelles de contingut pornogràfic, jocs d’atzar o apostes, violència, drogues i alcohol. Amb tot, les xarxes socials no hi estan incloses, ja que “no som capaços, amb aquesta tecnologia, de saber si el missatge és adequat o no”, va revelar Nadal.