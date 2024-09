Enxampen un conductor a 203 per hora viatjant amb dos menors

Els mossos d’esquadra van denunciar penalment dissabte passat un conductor de nacionalitat andorrana, de 44 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària i per conducció temerària.

Els agents van fer-li aquesta imputació amb l’agreujant que viatjava amb dos menors al cotxe. El vehicle va ser detectat durant un control de velocitat que els mossos de la unitat de trànsit de Tàrrega van muntar a la C-14, al terme municipal d’Oliola, a la comarca de la Noguera. El radar va alertar poc després de les deu del matí del pas del turisme circulant a una velocitat de 203 quilòmetres per hora en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 quilòmetres per hora. Una velocitat, per tant, que multiplicava per dos el límit previst per la llei.

Els agents el van aturar immediatament i van denunciar-lo com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible i pel de conducció temerària. Ara, el conductor haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Noguera, segons va informar ahir la policia catalana en un comunicat.

La setmana passada els mossos van enxampar un motorista de 30 anys circulant a 201 quilòmetres per hora a l’N-260, en un tram on la velocitat màxima és de 90.