Els càrrecs directius del SAAS no cobren hores extra

La directora general del SAAS, Meritxell Cosan, el director assistencial, Marcos Gutiérrez, el director econòmic i de recursos generals, Luis Buendía i la directora d'infermeria, Laura Bernarda, no cobren complements per hores extres per contracte, segons informa la ministra de Salut, Helena Mas, en resposta a una pregunta de la consellera general d'Andorra Endavant, Noemí Amador. La parlamentària demanava si els càrrecs del SAAS poden tenir una consulta externa i si algú ocupa diferents càrrecs directius en la parapública i volia informació específica sobre el salari base de cada càrrec i els complements de salari. Mas remet Amador a consultar al ministeri la documentació sobre la graella salarial del personal del SAAS.

La ministra explica que la doctora Cosan ha deixat d'exercir a la consulta de ginecologia que tenia i que el seu contracte amb el SAAS inclou una clàusula d'exclusivitat que fixa que la seva pràctica de la ginecologia només pot ser per fer guàrdies a l'hospital. I el doctor Gutiérrez també ha cessat en les funcions de metge d'atenció primària i d'urgències.

Mas recalca que tant els directius com els càrrecs intermedis estan ocupats tots per una persona amb l'excepció del doctor Josep Estrada que és cap de pediatria i ginecologia peqruè va guanyar un edicte el 2014 i se li ha anat renovant, i també és responsable assistencial de consultes externes perquè va guanyar un procés de selecció per convocatòria interna el 2022.