Demanen 3 anys de presó a un condemnat de la trama 'Casper' per blanqueig de capitals

Un dels condemnats per pertànyer a la banda de narcotràfic liderada per Àngel Flores, conegut com "Casper", ha estat jutjat aquest matí juntament amb la seva parella, que també va ser investigada dins de la mateixa trama, però finalment va quedar absolta. Als dos acusats se'ls hi imputa un delicte de blanqueig de capital i s'enfronten a una pena de 3 anys de presó ferms i una multa de 200.000 euros.

L'acusat, que a la trama 'Casper' era conegut com 'El Bulgaro', va ser condemnat l'any 2011 per l'audiència nacional espanyola a 10 anys de presó i a pagar una multa de 6 milions d'euros. Abans de la condemna, al desembre de l'any 2010, els acusats van obrir un compte a Andorra en el qual van ingressar 100.000 que van transportar en efectiu.

La defensa al·lega que els diners van sortir dels beneficis de l'empresa, que cobrava les feines en negre, motiu pel qual van poder reunir 100.000 euros en efectiu, i que la finalitat del compte era per a garantir els futurs estudis universitaris dels seus fills, ja que els bancs andorrans oferien més rendibilitat que els espanyols. La Fiscalia, en canvi, ha apuntat que els diners provenien de l'activitat il·lícita per la qual es va condemnar a Espanya a l'acusat i que es van dipositar a Andorra en efectiu per eliminar la traçabilitat del capital.