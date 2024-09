El curtmetratge 'El mal donat' de Hector Mas i Alfons Casal a la 57a edició del Festival de Sitges

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El curtmetratge 'El mal donat', dirigit pels andorrans Hector Mas i Alfons Casal, ha estat seleccionat per competir en la secció Noves Visions, Petit Format de la 57a edició de Sitges, Festival Internacional de cinema fantàstic de Catalunya. Segons esmenten en un comunicat emès per la productora, abans de la projecció del curt es procedirà a una presentació per part dels directors i l'actriu principal Claudia Riera (dia i lloc encara per concretar).

'El mal donat' situa la seva acció a l'Andorra del segle XVI i narra la història de la Catherina, una remeiera amb mala reputació al poble que, en un tràgic gir dels esdeveniments, acabarà sent acusada de bruixeria. El rodatge es va dur a terme íntegrament al país durant el setembre de 2023, en localitzacions icòniques com Casa Rull de Sispony, Casa Cristo i els cortals d'Encamp, Sant Serni de Nagol i el colomer d'Ordino. El projecte ha comptat amb el suport del Govern i els comuns de Sant Julià de Lòria, Encamp, la Massana i Ordino. La producció ha despertat l'interès de la prestigiosa productora catalana Alhena Production, que s'ha sumat a la proposta en l'etapa final. Aquesta aliança ajudarà el curtmetratge a tenir un major recorregut per festivals internacionals.

Abans de l'estrena al país veí en el Festival de Sitges, es farà una projecció oberta al públic a Andorra el pròxim dissabte 28 de setembre a les 21 hores al Jardí de la Biblioteca de Sant Julià de Lòria. En aquesta ocasió, la projecció també estarà acompanyada per l'equip tècnic i artístic de l'obra, que oferiran un col·loqui posterior als assistents. Així doncs, l'esdeveniment està inclòs en el marc de les 3es Jornades de Bruixeria a Andorra, context en el qual va néixer la idea original del curtmetratge dos anys abans.

L'actriu andorrana encapçala el repartiment del film, acompanyada de Núria Florensa, Òscar Rabadán i Joel Pla en els papers principals. La resta de papers han estat interpretats per Xavier Fernández; Carol Caubet; les joves promeses Salma Pedrol, Ania Vela, Lua Blasi i Tiziano Galluzzo; David Mas -que també ha participat com a assessor històric- i els mateixos directors, que s'han reservat una petita intervenció.

En l'apartat tècnic, la presència nacional també és remarcable. Pel que fa al disseny de vestuari ha estat a càrrec de Maria Solsona, mentre que del maquillatge, perruqueria i efectes especials se n'ha encarregat Inés del Busto. Com a cap de producció ha estat Nahiara Cofián; Sònia Mandicó com a auxiliar de càmera; Cristina Fidalgo en l'equip d'elèctrics; Xavier Pèrez com a assistent coreogràfic; i Jèssica Casal, acompanyada de Ner Suárez, a la banda sonora. Cal destacar també la participació de les reconegudes Tarta Relena amb una composició original per als crèdits finals.