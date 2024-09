Segués demana a l'executiu si tanca la porta a la legalització de l'avortament

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Parlamentari de Concòrdia ha entrat tres preguntes perquè el Govern les respongui oralment en la pròxima sessió de control del dijous, 19 de setembre. La primera és arran de les últimes declaracions sobre l’avortament del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, en una entrevista a Ràdio i Televisió d’Andorra, on explica que “des del Bisbat d’Urgell i des de Roma se’ns ha dit que no es pot aconseguir que pugui haver-hi avortaments a Andorra”. D’aquí la pregunta formulada per la consellera general Núria Segués, que vol saber si l’executiu tanca la porta a la legalització de l’avortament al Principat.

En clau econòmica, el president del grup parlamentari, Cerni Escalé, demana al Govern per les mesures concretes que es preveuen des de l’executiu per fer créixer l’economia real i incrementar el poder adquisitiu de la població, en un context d’inflació. Concòrdia veu amb preocupació l’absència de solucions per part del Govern i considera que l’actual situació d’estancament dels salaris respecte al cost de la vida danya greument el teixit econòmic. Mentre les empreses del país han perdut competitivitat per captar professionals més qualificats, alhora, els assalariats es troben desprotegits davant l’increment de preus, amb el salari mínim cada cop més a prop del salari mitjà. Una situació, aquesta, que no és ni desitjable ni sostenible.

Finalment, coincidint amb l’inici d’un nou curs escolar, la consellera general Maria Àngels Aché vol saber en quin punt es troba el desplegament de la carrera professional del cos d’educació. Aché recorda que el decret que regula la carrera professional dels docents es va començar a elaborar l’any 2022, amb la intenció que es pogués aplicar, precisament, durant el curs passat, el 2023-2024.

Concòrida proposa una definició més precisa d'entitat religiosa

El grup parlamentari ha presentat cinc esmenes de modificació al Projecte de llei qualificada del Registre d’entitats religioses. La principal és la que proposa establir una durada al mandat de la persona responsable del registre, per un període de dos anys i renovable. Alhora, també s’afegeixen un seguit de circumstàncies per a les quals aquesta persona responsable podrà ser destituïda, ja sigui per decisió pròpia, per expiració del mandat, per incapacitació o inhabilitació o per no complir degudament amb les funcions que tingui assignades.

Pel que fa a la inscripció d’una entitat religiosa al registre, Concòrdia proposa acotar la definició del que es considera una “entitat religiosa”, simplificant-la i precisant millor el seu origen, és a dir, que hagi estat creada o instituïda per una església, confessió o comunitat religiosa, evitant criteris subjectius o difícils de delimitar. En aquest sentit, s’incorpora el concepte de “tolerància religiosa”, garantint així un respecte dels seus principis, i es proposa que almenys una de les cinc persones amb què ha de comptar l’entitat religiosa per poder constituir-se com a tal sigui major d’edat.