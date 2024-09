Baixada de temperatures a partir de demà

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les temperatures aniran a la baixa a partir de demà a la nit, segons anuncia el servei meteorològic. La previsió és que arribi un front demà a la tarda que portarà fred i precipitacions febles al nord.

Meteorologia anuncia que el descens dels termòmetres anirà acompanyat d'un augment de la força del vent entre dijous i divendres que incrementarà la sensació de fred i els núvols baixos als cims del nord dificultaran la visibilitat. Les màximes de dijous es quedaran en 10 graus de mínima i 17 de màxima al centre del Principat i en 2 graus negatius i 2 positius al Pas de la Casa. El divendres les mínimes baixaran a 7

El servei assenyala que avui serà un dia assolellat i que les temperatures són les "normals per l'època de l'any", amb una màxima de 26 graus al centre i de 10 al Pas. I recalca que el matí ha estat d'inversions tèrmiques que deixen mínimes fredes als fons de vall, com els 2,3 graus de Les Salines o els 3,7 de Font Verd, mentre que en cotes més altes com Arcalís s'han assolit 10 graus i a la Tossa d'Espiolets, 10,2. Per a demà el pronòstic és de mínimes de 9 graus a Andorra la Vella i de 4 a la vila fronterera amb França, i de màximes de 24 i 10 graus respectivament.