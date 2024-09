Tall a la CG-1 a l'altura de la rotonda d'Aixovall demà al matí

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El servei de mobilitat ha informat a través de la xarxa social X que el demà al matí la CG-1 romandrà tallada al trànsit a l'altura de la rotonda d'Aixovall per treballs de seguretat del COEX.

En tocar les 9.30 hores es tallarà un carril en sentit nord, a més es preveu que durant el matí hi hagi un moment on la carretera pateixi un tall total en ambdós sentits, segons informa mobilitat aquest tall serà de 10 minuts com a màxim.

D'altra banda, es preveu que entre les 10.45 hores i les 11.30 hores no es podrà circular entre Sant Julià i Andorra la Vella. Des del servei de mobilitat asseguren que aquests treballs són necessaris per garantir la seguretat de la zona i no es poden realitzar de nit per motius de seguretat dels treballadors.