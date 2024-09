Trànsit dens a la CG-3 a l'entrada de la Massana en sentit nord

Publicat per Redacció Andorra la vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La xarxa viària del Principat torna a patir una jornada de retencions. El servei de mobilitat ha informat aquesta tarda que diferents punts de les carreteres del país es troben en una situació de trànsit dens. A hores d'ara, l'únic punt que es troba en una situació de retencions és l'entrada de la Massana, a la CG-3, en sentit nord que acumula més d'un quilòmetre de cues, aquestes van iniciar al voltant de les 17 hores.

Un dels altres punts que ha patit retencions, ha estat el punt fronterer del Pas de la Casa, el servei de mobilitat alertava a les 17:30 hores de l'acumulació de vehicles en aquest punt, que no han superat al quilòmetre. Un dels altres punts que ha patit de trànsit dens és l'avinguda Salou, a la CG-1, en sentit sud. El servei de Mobilitat ha informat que les cues que s'han portat a terme en el transcurs de la tarda han pogut ser provocades per diferents factors com controls policials o, fins i tot, la tornada a l'escola dels nens.