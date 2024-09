Nou radar de tram al pas de l’autovia A-2 pel túnel del Bruc

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit, conjuntament amb el ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible espanyol, han anunciat la posada en funcionament d’un nou radar de tram a l’autovia A-2, a la zona del túnel del Bruc, en direcció Barcelona.

Aquest nou radar funcionarà entre els punts quilomètrics 563,225 i 570,127, on la velocitat màxima permesa és de 80 quilòmetres per hora. L’objectiu d’aquest radar és incrementar la seguretat en aquest punt, reduir la velocitat excessiva i combatre la sinistralitat viària. Els radars de tram són una eina eficaç per assolir la reducció de víctimes.