Inscripcions per a la formació en la tècnica de pedra seca

El ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i el ministeri de Cultura, Joventut i Esports ofereixen, a través del Centre de Formació al Llarg de la Vida, dos cursos gratuïts de 35 hores de durada sobre la construcció de la pedra seca per continuar amb la preservació de l'ús d'aquesta tècnica. L'objectiu d'aquestes formacions és conèixer les normes bàsiques i els principis de la construcció en pedra seca, així com entendre la morfologia i la composició de les pedres per seleccionar-les i utilitzar-les de la forma més favorable en la construcció de murs, cabanes, ponts o camins, segons informa el Govern.

El nivell 1 del curs d'artesants de pedra secà aborda la construcció i fonamentació de murs de tanca i s'impartirà del 23 al 27 de stembre, i el segon nivell tractarà la construcció d'un pont de pedra i es farà de dilluns a divendres del 30 de setembre al 4 d'octubre. Les dues formacions seran a la zona del Forn de Canillo i les places per assistir-hi són limitades. Les inscripcions s'han de fer des d'avui fins al 16 de setembre al web www.cflv.ad. i es pot obtenir més informació al Centre de Formació al Llarg de la Vida.