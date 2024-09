El curs escolar arrenca amb 11.352 alumnes

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou curs escolar ha començat aquest matí amb un total d'11.352 alumnes als centres educatius del país, quatre menys que l'any passat, tal com ha informat el ministre de Relacions Institucionals i Educació, Ladislau Baró, davant de l'Escola Andorrana de Santa Coloma. Per sistemes educatius; a l'escola andorrana s'han matriculat 4.653 alumnes; el segon sistema per nombre d'alumnes és el francès amb 3.379; el podi el tanca l'escola espanyola amb 3.060 nens i, en quart lloc, es troba el british (260).

Els principals reptes als quals s'enfronta el sistema educatiu són els que es van recollir al Pla de Millora educativa que es va anunciar al passat mes de juny. Baró ha explicat que es donarà especial rellevància lectiva a "la resolució de problemes matemàtics, la llengua i la comprensió oral i escrita", que comptaran amb més hores lectives que en cursos passats.

Escolars a l'entrada del centre del sistema andorrà de Santa Coloma avuiFernando Galindo

Les avaluacions internes i externes seran un pilar fonamental del curs vigent. El ministre d'Educació ha posat especial èmfasi en el fet que els sistemes educatius del país continuaran sotmesos a les avaluacions d'organismes externs com PISA, les que es realitzen des del ministeri i les que es facin dins de cada centre per part de l'equip directiu o del professorat.