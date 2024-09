Controlat a Escaldes un home per portar 1,8 grams de cocaïna

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home, resident, de 37 anys va ser detingut a Escaldes-Engordany per portar 1,8 grams de cocaïna. La policia va dur a terme l'arrest de l'home per un delicte contra la salut pública. D'altra banda, el cos de seguretat va detenir a dos homes a la frontera del riu Runer per intentar entrar al Principat amb diferents estupefaents. El primer cas es tracta d'un home de 31 anys que accedia al país amb 0,7 grams de cocaïna, mentre que el segon home, no resident de 38 anys, portava 0,5 grams de MDMA i petites quantitats d'haixix i marihuana.

Respecte a delictes contra la seguretat viària, la policia va detenir a quatre persones per conduir sota els efectes de l'alcohol. Els infractors tenen entre 31 i 48 anys i han estat controlats amb taxes de 0,90 a 1,12 grams d'alcohol per litre de sang. Darrerament, el cos de seguretat va detenir un home de 40 anys per donar positiu en drogues al volant.