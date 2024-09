Concòrdia proposa que l'òrgan regulador del joc tingui dos experts escollits pel Consell

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Concòrdia vol que el Consell Regulador del Joc (CRAJ) tingui dos membres nomenats pel Consell General, segons recull una de les esmenes presentades per la formació al Projecte de llei dels jocs d'atzar. El grup parlamentari argumenta que "cal dotar aquest òrgan de més independència i d'una visió més experta" i planteja que les dues persones siguin escollides per majoria absoluta des de la comissió legislativa d'Economia i que tinguin una trajectòria reconeguda en l'àmbit dels jocs d'atzar, amb almenys deu anys d'experiència de gestió, indiquen en un comunicat.

La formació assenyala que la proposta respon a la idea de Concòrdia per a totes les agències públiques, on volen que tinguin representació "persones independents i, alhora, expertes" en els consells directius o d'administració. I remarquen que aquesta designació des del Consell General "dota el parlament de més centralitat política i es posibilita un control efectiu de la seva activitat".

La segona esmena de Concòrdia demana noves condicions per prohibir accedir al joc als nacionals o residents que hagin rebut alguna ajuda de l'administració. La formació afirma que amb la legislació actual hi ha un estudiant afectat perquè rep una ajuda pel transport a Barcelona i per evitar casos així vol que la prohibició no s'apliqui a qui hagi percebut menys de 500 euros anuals o les persones que hagin rebut una ajuda a través d'un procés en el qual s'hagi avaluat la seva competència.