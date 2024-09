Commoció a Sant Julià per la mort de Joan Carles Grau

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El director tècnic de la Mútua Elèctrica, Joan Carles Grau Muxella, va morir ahir a primera hora de la tarda per una parada cardíaca fulminant a casa seva. L’equip mèdic d’emergència va intentar reanimar-lo, però no hi va haver res a fer. L’enginyer tenia 51 anys i deixa dos fills menors d’edat.