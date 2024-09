Campanya de seguretat viària a les zones escolars

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'ACA, membre de la Federació Internacional de l'Automobilisme, és l'entitat encarregada de promoure la nova campanya anual de seguretat viària a les zones escolars enviada per part de la Regió I de la FIA. La campanya d'enguany recorda als conductors que els nens i nenes no tenen les mateixes capacitats cognitives que un adult, assegurant que "no poden percebre la velocitat d’un cotxe de manera precisa i es distreuen fàcilment amb el que passa al seu voltant". Amb aquestes paraules, la FIA vol recordar als conductors i conductores que a les zones escolars pot passar qualsevol cosa i que han d'extremar la precaució al màxim.

La directora general de la Regio I de la Fia, Laurianne Krid, ha assegurat que "A la Regió I de la FIA, contribuïm a una cultura de mobilitat segura mitjançant diferents programes dirigits tant als infants com als conductors i conductores. La campanya d’enguany arriba poc abans del Concurs Europeu Anual d’Educació Viària, que es podria descriure com l’Eurovisió de la seguretat viària per a infants de deu a dotze anys. Com a mare i com a conductora, estic orgullosa que contribuïm a millorar la seguretat viària a les zones escolars".

La campanya de seguretat viària enfocada a les zones escolars s’ha traduït a vint-i-set idiomes i es desenvoluparà en vint-i-set països d’Europa, l’Orient Mitjà i l’Àfrica. A més, aquesta compta amb el suport del Programa de subvencions per a una Mobilitat Segura i Sostenible de la FIA i s'allargarà fins al setembre de 2025. En el cas d'Andorra, la campanya ha iniciat aquest dilluns amb la tornada a les escoles i acabarà al mes de juny del 2025, amb la finalització de les classes a escoles i instituts del Principat.