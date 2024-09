Vives demana a Meritxell pel nou bisbe coadjutor i afirma que 've a sumar i renovar' l'Església

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Copríncep Episcopal, Joan-Enric Vives, ha demanat a Meritxell, pel nou bisbe Coadjutor, Josep-Lluís Serrano Pentinat. El nou Copríncep 've a sumar i a renovar la presència episcopal en la nostra església diocesana d'Urgell' ha afirmat Vives, que ha apuntat que 'serà quan el Sant Pare ho decideixi que prendrà el relleu a la Diòcesi i al Coprincipat d’Andorra'.

Vives ha recordat, en l'homilia, 'els 50 anys de la benedicció i col·locació de la primera pedra d’aquest nou Santuari que ens acull, obra del reconegut arquitecte Ricard Bofill, per part de l’Arquebisbe Mons. Joan Martí Alanis, de venerable memòria' remarcant l'encert del síndic, el consell general i el comú d'Ordino per aquesta fita i la modernització del país.

'Aquesta data és molt més que una jornada religiosa mariana, ja que és una manifestació viva de la història, les tradicions i la identitat col·lectiva del Principat d’Andorra. Som el que som, una nació de Parròquies unides i amb els seus Quarts, el seu Consell General i el seu Govern i les altres institucions de l’Estat, gràcies a la protecció de la Mare de Déu de Meritxell, la nostra Mare celestial' ha expressat Vives, tot recordant que el Santuari 'ens recorda la importància de la fe, la unitat i la perseverança del Poble Andorrà'.

La festa de Meritxell és, per Vives, una festa 'on els andorrans el nostre compromís amb les arrels cristianes que ens defineixen.' i també és una festa per reflexionar sobre els valors que uneixen als andorrans, que, segons el Copríncep, són la solidaritat, la unitat i l'amor fraternal.

Vives ha volgut recordar el missatge del Papa Francesc per aquesta festa Nacional, i ha finalitzat pregant a Maria 'per aquesta societat nostra i pel respecte a la dignitat de totes les persones, així com per totes les nostres necessitats'.